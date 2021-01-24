Объем экспорта из провинции Исфахан в Армению составил $140 млн

Об этом заявил глава организации промышленности, рудников и торговли провинции Исфахан Ирадж Мовафаг на полях встречи с министром экономики Армении Вааном Керобяном.
"Армянская Делегация, которая находится в Исфахане заинтересована в дальнейшем расширении торгово-экономических отношений с нашей провинцией", сказал Мовафаг.
Министр экономики Армении, который 22-26 января находится в Иране для обсуждения перспектив развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в воскресенье встретился с губернатором Исфахана Аббасом Резаи.
Исфахан, 24 января. ИРНА — В Текущем иранском году (начался 20 марта 2020 года) из иранской провинции Исфахан в Армению было экспортировано $140 млн товаров.
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