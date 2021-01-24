Объем экспорта из провинции Исфахан в Армению составил $140 млн



Об этом заявил глава организации промышленности, рудников и торговли провинции Исфахан Ирадж Мовафаг на полях встречи с министром экономики Армении Вааном Керобяном.

"Армянская Делегация, которая находится в Исфахане заинтересована в дальнейшем расширении торгово-экономических отношений с нашей провинцией", сказал Мовафаг.

Министр экономики Армении, который 22-26 января находится в Иране для обсуждения перспектив развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в воскресенье встретился с губернатором Исфахана Аббасом Резаи.