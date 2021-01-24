Иран достиг самого низкого показателя роста COVID-19

"Данные, полученные из «ISC COVID-۱۹ Visualizer» показывают, что число заразившихся коронавирусаом увеличилось с примерно 120 тыс. в октябре до 280 в ноябре, а затем до 330 тыс. в декабре. В январе он достиг менее 184 тысяч человек", сказал он.

По его словам, в сентябре в среднем 2500 человек заразились коронавирусом в день, в октябре —около 4500 человек, в ноябре — около 9400 человек, в декабре около — 11000 человек в день и в январе всего — 6100 человек в день. "При этои тенденция к увеличению среднесуточных темпов роста пациентов в стране, которая началась в сентябре и с 0,59% до 0,84% в октябре, а затем до 1,41% в ноябре, наконец, остановилась в декабре и она достигла 1,13% , а в январе также упал до 0,5%", указал он.

"Таким образом Иран достиг самого низкого показателя роста с начала вспышки пандемии среди 13 стран мира", сказал Дехгани.