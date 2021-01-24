Торговый оборот Ирана и Армении увеличится до $1 млрд

Министр экономики Армении, который 22-26 января находится в Иране для обсуждения перспектив развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в воскресенье встретился с губернатором Исфахана Аббасом Резаи.

Керобян заявил об огромных возможностях в Иране, и выразил надежду на расширение и углубление связей между двумя странами. "Мы не только стремимся к развитию торговли, но и к совместному производству", добавил он.

По его словам, товары двух стран должны экспортировать в третью страну, чтобы продать. Он отметил, что кроме стран ЕАЭС, Иран и Армения намерены экспортировать свои товары в другие страны.

Министр экономики Армении также назвал объем торгового оборота в прошлом году 400 млн долларов.

Он в ходе своего визита встретится с министрами промышленности, рудников и торговли, экономики и энергетики, главой ЦБ, главой ТПП и вице-президентом Ирана по научным вопросам.

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