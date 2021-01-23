24 янв. 2021 г., 02:18
Journalist ID: 2388
News Code: 84196466
0 Persons

Подписан меморандум о взаимопонимании для увеличения торговли между Ираном и Арменией

Подписан меморандум о взаимопонимании для увеличения торговли между Ираном и Арменией

Тегеран, 24 января, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Алиреза Разхосейни объявил о подписании меморандума и увеличении товарообмена между Ираном и Арменией.

Алиреза Размхосейни после подписания меморандума о взаимопонимании с Арменией по развитию двустороннего сотрудничества заявил, что «экспорт Ирана в Армению составляет около 300 млн. долларов, и подписание этого меморандума станет большим подспорьем в улучшении этого показателя».

Он назвал Армению одной из евразийских стран. «Мы положительно оцениваем торговлю с Евразией, и, по словам нашего президента, переговоры о присоединении к Евразии должны вестись на постоянной основе, в которых Армения может способствовать развитию отношений».

Your Comment

You are replying to: .
4 + 1 =