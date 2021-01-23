Подписан меморандум о взаимопонимании для увеличения торговли между Ираном и Арменией

Алиреза Размхосейни после подписания меморандума о взаимопонимании с Арменией по развитию двустороннего сотрудничества заявил, что «экспорт Ирана в Армению составляет около 300 млн. долларов, и подписание этого меморандума станет большим подспорьем в улучшении этого показателя».

Он назвал Армению одной из евразийских стран. «Мы положительно оцениваем торговлю с Евразией, и, по словам нашего президента, переговоры о присоединении к Евразии должны вестись на постоянной основе, в которых Армения может способствовать развитию отношений».