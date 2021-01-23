Развитие потенциала регионального сотрудничества является приоритетом: Центробанк

Абдолнасер Хеммати в начале встречи, ссылаясь на долгую историческую историю торговых и культурных отношений между двумя странами, сказал: «Сейчас объем торговых отношений между двумя странами не может отражать долгую историю двустороннего сотрудничества. Поэтому мы надеемся, что, проводя подобные встречи, мы сможем еще больше укрепить двусторонние отношения и стать свидетелями развития экономических отношений».

«Армения, используя свое географическое положение, может оказать огромное влияние на развитие торговых отношений между двумя странами и союзом в целом, тем более что иранские бизнесмены и торговцы всегда были очень заинтересованы в экспорте в Армению», - отметил он.