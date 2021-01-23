7 иранских компаний стали членами сети климатических технологий ООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) вступила в силу 21 марта 1994 г. На сегодняшний день она является по своему охвату практически универсальным международно-правовым инструментом. 197 ратифицировавших его стран называются Сторонами Конвенции. Основная цель РКИК ООН – не допустить опасного антропогенного воздействия на климатическую систему Земли.

К настоящему времени 7 иранских компаний смогли присоединиться к сети ЦСТИК. Этими компаниями и технологическими группами являются: Международная инженерная компания Foolad-e-Technik, Институт высшего образования Хаваран, Консалтинговая группа по управлению развитием Amid, компания Hamoon, компания «Бехинесазан-э Санат-э Тасисат», компания Monenko и компания Фараб.