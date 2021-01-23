Иран не заинтересован в прямом контакте с новой администрацией США: Аракчи

В ответ на вопрос о передаче власти в США и о нападении сторонников Дональда Трампа в Конгресс, Аракчи в интервью итальянской газете La Repubblica заявил: «У нас нет определенной позиции по передаче власти США, мы просто ожидаем коррекции новым президентом Соединенных Штатов ошибочных подходов Трампа».

«То, что мы увидели в нападении на здание Капитолия, вызывает этот вопрос: именно это США хотят научить мир такие понятия, как «верховенство закона» и «демократия»? Недавние события в Вашингтоне нам показали настоящее лицо американской демократии. Теперь стало очевидным, что США не вправе сказать ни одной стране как решить свои политические проблемы», отметил иранский дипломат.

Нет альтернативы ядерному соглашению

Говоря об ожидании Ирана от администрации Джо Байдена, Аракчи подчеркнул: «Реалистичное ожидание Ирана заключается в отмене санкций и возвращению США к ядерной сделке. Я не вижу другой альтернативы».

Замглавы МИД Ирана заявил, что Исламская Республика добросовестно провела переговоры и выполняла свои обязательства по СВПД добросовестно. Пришла очередь новой администрации США исправить ошибки предыдущей администрации.

Говоря об усилиях стран евротройки для обсуждения других вопросов кроме ядерной программы, Аракчи пояснил, что не будет никакого нового соглашения или новых переговоров по СВПД. «Иранские ракеты являются единственным надежным оборонным средством страны».



Италия – одна из первых торговых партнеров Ирана

Главный переговорщик Ирана отметил, что Тегеран и Рим поддерживают хорошие отношения, и в случае отмены санкций экономические связи двух стран будут возобновлены.

«В случае продолжения санкционного режима, также обе страны могут создать новые механизмы для укрепления двусторонних связей», заключил Аракчи.

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