23 янв. 2021 г., 11:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84195617
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Вакцинация от коронавируса начинается в феврале в Иране

Вакцинация от коронавируса начинается в феврале в Иране

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что вакцинация в стране начнется в феврале, добавив, что использование иностранных вакцин является необходимостью до разработки отечественной вакцины.

"Хорошие шаги были предприняты в области отечественных и иностранных вакцин. Что касается  вакцин отечественного производства, то можно сказать, что в следующем году у нас впереди три вакцины, и некоторые из них подготовятся к концу весны", сказал он.
Он отметил, что "три вакцины Барекат, Рази и Пастор являются отечественными вакцинами, которые будут использоваться в следующем году, и выразил надежду, что некоторые из них будут доставлены нам весной, а некоторые - летом".

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