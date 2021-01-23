В Москве состоялась траурная церемония в связи со смертью помощника военного атташе Ирана

32-летний офицер Алиреза Алиджани 21 января скончался из-за COVID-19 в Москве. Он с августа 2019 года начал свою работу в посольстве Ирана в Москве.

Посол Ирана в РФ Казем Джалали в этой церемонии выразил соболезнования семье иранского офицера, добавив: «Он был очень преданным, религиозным, трудолюбивым, добродушным и нравственным человеком».

Кроме него, представитель верховного лидера и глава исламского центра в Москве Сабер Акбари также принял участие в этой церемонии, и выразил сочувствие семье Алиджани.

Послания министра иностранных дел и командующего армией Ирана по поводу смерти иранского офицера также были зачитаны на этой церемонии.