В Москве состоялась траурная церемония в связи со смертью помощника военного атташе Ирана

32-летний офицер Алиреза Алиджани 21 января скончался из-за COVID-19 в Москве. Он с августа 2019 года начал свою работу в посольстве Ирана в Москве.
Посол Ирана в РФ Казем Джалали в этой церемонии выразил соболезнования семье иранского офицера, добавив: «Он был очень преданным, религиозным, трудолюбивым, добродушным и нравственным человеком».
Кроме него, представитель верховного лидера и глава исламского центра в Москве Сабер Акбари также принял участие в этой церемонии, и выразил сочувствие семье Алиджани.
Послания министра иностранных дел и командующего армией Ирана по поводу смерти иранского офицера также были зачитаны на этой церемонии.
Москва, 23 января, ИРНА – Траурная церемония в связи со смертью помощника военного атташе посольства Ирана в РФ Алирезу Алиджани состоялась в формате онлайн в пятницу вечером.
32-летний офицер Алиреза Алиджани 21 января скончался из-за COVID-19 в Москве. Он с августа 2019 года начал свою работу в посольстве Ирана в Москве.
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