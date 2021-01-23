23 янв. 2021 г., 10:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84195414
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Ирано-кубинская вакцина поступит в фазу 3 клинических испытаний до февраля

Ирано-кубинская вакцина поступит в фазу 3 клинических испытаний до февраля

Тегеран, 23 января, ИРНА - Заместитель министра по исследованиям и технологиям Министерства здравоохранения и медицинского образования Фарид Наджафи сказал, что третий этап клинических испытаний ирано-кубинской вакцины, вероятно, начнется до апреля этого года.

"Эта вакцина проходит три фазы клинических испытаний. Первая и вторая фазы клинических испытаний этой вакцины были проведены на Кубе, а третья фаза должна быть проведена совместно в Иране и Кубе. Поэтому в настоящее время мы планируем провести третий этап", - отметил он. "Иран имеет блестящую историю производства вакцин. Только две мусульманские страны в мире производят вакцину, Иран и Индонезия, и ни одна другая мусульманская страна не производит вакцину", - добавил он.

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