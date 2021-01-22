22 янв. 2021 г., 20:32
Journalist ID: 2177
News Code: 84195100
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Зариф: новая администрация США должна сделать фундаментальный выбор

Зариф: новая администрация США должна сделать фундаментальный выбор

Тегеран, 22 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф напомнил о том, что у новой администрации США есть фундаментальный выбор в отношении того, чтобы продолжать идти по пути презрения или отвергать ошибочные предположения и искать мира и вежливость.

"У новой администрации США есть фундаментальный выбор: она может принять провальную политику своего предшественника и продолжить путь презрения к международному сотрудничеству и международному законодательству. Или она может отвергнуть ошибочные предположения и искать мира и вежливость"  написал Зариф в своем Twitter в пятницу.

Зариф также приложил ссылку на свои статьи, опубликованные на сайте Foreign Affairs.com, полный текст которых выглядит следующим образом: "Будучи кандидатом в президенты в 2016 году, Дональд Трамп пообещал прекратить тратить американскую кровь и сокровища на войны в Западной Азии. Во время своего пребывания у власти Трамп вместо этого еще больше заманил Соединенные Штаты в ловушку в регионе и разжигал разногласия до такой степени, что небольшой инцидент мог быстро выйти из-под контроля и привести к крупной войне".

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