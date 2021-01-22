Посло Ирана провел встречу с первым заместителем гендиректора РЖД России

Указав на готовность России для оказания помощи завершению строительства оставшихся частей континентального коридора Север-Юг, Павлов заявил: "В настоящее время основным препятствием на пути запуска коридора Север-Юг являются незавершенные железнодорожные участки Решт- Астара и Чабахар- Захедан на территорий Ирана.

Казем Джалаи тоже на этой встрече заявил: "В настоящее время завершение строительства этих двух участков является одним из приоритетов Министерства дорог и градостроительства Ирана, и на основании достигнутых договоренностей за последние годы Республика Азербайджан обязывалась финансировать строительство участка Решт- Астара, однако до сих пор этот вопрос был не реализован".

Джалали добавил: "На основании достигнутой договоренности с Россией до завершения этого участка транзит товаров будет комбинированным, в частности будут использованы существующие участки железной дороги, дорожное и морское сообщение.

Иран и Россия прикладывают усилия, чтобы при сотрудничестве стран, через которые проходит континентальный коридор Север-Юг, оставшиеся части этого большого проекта были завершены и началась его эксплуатация.