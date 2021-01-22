22 янв. 2021 г., 17:09
Journalist ID: 2177
News Code: 84194996
0 Persons

США препятствуют передаче ООН долга Ирана за членский взнос

США препятствуют передаче ООН долга Ирана за членский взнос

Тегеран, 22 января. ИРНА — Правительство Ирана выделило деньги для оплаты членских взносов в ООН, но США помешали выплатить этот долг, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран хотел заплатить 16 миллионов долларов за право голоса и задолженность по взносам перед ООН, но США препятствовали переводу денег на счет ООН из-за своих односторонних санкций в отношении Тегерана", сказал Зариф в пятницу в эксклюзивном интервью ИРНА.

По словам высокопоставленного дипломата, правительство президента Хасана Рухани выделило сумму денег из средства Ирана в южнокорейских банках.

Отвечая на вопрос о замороженных средствах Ирана в Южной Корее, он сказал, что министерство иностранных дел не несет ответственности в этом отношении и несет ответственность за содействие операциям между Центральным банком Ирана и иностранными организациями.

Он также отметил, что Ирану следует реализовать программу экономики сопротивления, чтобы улучшить экономическое положение страны.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =