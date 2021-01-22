США препятствуют передаче ООН долга Ирана за членский взнос

"Иран хотел заплатить 16 миллионов долларов за право голоса и задолженность по взносам перед ООН, но США препятствовали переводу денег на счет ООН из-за своих односторонних санкций в отношении Тегерана", сказал Зариф в пятницу в эксклюзивном интервью ИРНА.

По словам высокопоставленного дипломата, правительство президента Хасана Рухани выделило сумму денег из средства Ирана в южнокорейских банках.

Отвечая на вопрос о замороженных средствах Ирана в Южной Корее, он сказал, что министерство иностранных дел не несет ответственности в этом отношении и несет ответственность за содействие операциям между Центральным банком Ирана и иностранными организациями.

Он также отметил, что Ирану следует реализовать программу экономики сопротивления, чтобы улучшить экономическое положение страны.