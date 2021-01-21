МИД Ирана осудило террористическую операцию в Багдаде

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде выразил сочувствие иранского правительства и людей семьям погибших, выразил соболезнования правительству и народу Ирака и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

«Терроризм нацелен на Ирак, чтобы подорвать мир и стабильность в стране и дать оправдание продолжающемуся присутствию чужих», - сказал он.

По предварительным данным, как минимум 21 человек погибли и еще 44 были ранены в результате теракта с участием смертников на рынке в столице Ирака.