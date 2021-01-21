21 янв. 2021 г., 21:01
Journalist ID: 2388
News Code: 84194476
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МИД Ирана осудило террористическую операцию в Багдаде

МИД Ирана осудило террористическую операцию в Багдаде

Тегеран, 21 января, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил два террористических акта в столице Ирака в четверг, в результате которых погибли и были ранены несколько ни в чем не повинных иракских граждан.

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде выразил сочувствие иранского правительства и людей семьям погибших, выразил соболезнования правительству и народу Ирака и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

«Терроризм нацелен на Ирак, чтобы подорвать мир и стабильность в стране и дать оправдание продолжающемуся присутствию чужих», - сказал он.

По предварительным данным, как минимум 21 человек погибли и еще 44 были ранены в результате теракта с участием смертников на рынке в столице Ирака.

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