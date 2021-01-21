Зариф посетит с визитом Азербайджан

Зариф в этой поездке с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и остальными высокопоставленными лицами страны встретится, чтобы обсудить разные аспекты двусторонних отношений и сотрудничества, а также региональные вопросы.

Во время встречи министра иностранных дел Исламской Республики Иран с официальными лицами Азербайджанской Республики они обсудят новые возможности сотрудничества, созданные в регионе после освобождения его территорий в Нагорном Карабахе, включая участие иранских компаний в восстановлении Нагорного Карабаха.