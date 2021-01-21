21 янв. 2021 г., 17:48
Journalist ID: 2388
News Code: 84194322
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Зариф посетит с визитом Азербайджан

Зариф посетит с визитом Азербайджан

Тегеран, 21 января, ИРНА - 24 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф совершит визит в Азербайджанскую Республику и встретится с президентом страны.

Зариф в этой поездке с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и остальными высокопоставленными лицами страны встретится, чтобы обсудить разные аспекты двусторонних отношений и сотрудничества, а также региональные вопросы.

Во время встречи министра иностранных дел Исламской Республики Иран с официальными лицами Азербайджанской Республики они обсудят новые возможности сотрудничества, созданные в регионе после освобождения его территорий в Нагорном Карабахе, включая участие иранских компаний в восстановлении Нагорного Карабаха.

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