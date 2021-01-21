Производство бытовой техники в Иране выросло на 48%

«Санкции привели к тому, что сектор производства бытовой техники в стране имел тенденцию к росту из-за ограничений на ввоз этой продукции, а по некоторым позициям, по сравнению с периодом до введения эмбарго, рост производства бытовой техники увеличился на сто процентов», - сказал министр.

По его словам, «кроме того, внутренний производственный сектор значительно увеличил поставки запчастей, необходимых для производства бытовой техники, и в настоящее время более 40% деталей, используемых в производстве бытовой техники в стране, производятся внутри страны».