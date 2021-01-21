21 янв. 2021 г., 11:32
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News Code: 84193890
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Введен в эксплуатацию в Иране крупнейший на Ближнем Востоке газоперерабатывающий завод

Введен в эксплуатацию в Иране крупнейший на Ближнем Востоке газоперерабатывающий завод

Тегеран, 21 января, ИРНА - Газоперерабатывающий завод Bidboland в Персидском заливе, Хузестан как крупнейший газоперерабатывающий завод на Ближнем Востоке и в Западной Азии, был введен в эксплуатацию сегодня по распоряжению президента.

Генеральный директор завода Bidboland Махмуд Аминнежад в четверг на церемонии открытия проекта, которая прошла в присутствии министра нефти и в форме видеоконференции с президентом сказал: «завод построен специалистами Исламской Республики и был готов к использованию».

«Этот НПЗ - символ мощи Ирана и иранских специалистов, введен в эксплуатацию за 36 месяцев при мощной поддержке правительства», - отметил он.

По его словам, «в строительство этого крупного нефтеперерабатывающего завода было инвестировано более 3,4 млрд долларов, из которых 2,3 млрд долларов были предоставлены Национальным валютным фондом».

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