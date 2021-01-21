Введен в эксплуатацию в Иране крупнейший на Ближнем Востоке газоперерабатывающий завод

Генеральный директор завода Bidboland Махмуд Аминнежад в четверг на церемонии открытия проекта, которая прошла в присутствии министра нефти и в форме видеоконференции с президентом сказал: «завод построен специалистами Исламской Республики и был готов к использованию».

«Этот НПЗ - символ мощи Ирана и иранских специалистов, введен в эксплуатацию за 36 месяцев при мощной поддержке правительства», - отметил он.

По его словам, «в строительство этого крупного нефтеперерабатывающего завода было инвестировано более 3,4 млрд долларов, из которых 2,3 млрд долларов были предоставлены Национальным валютным фондом».