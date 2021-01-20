Иран осудил решение США назвать йеменское движение «Ансарулла» террористическим

По его словам, действия администрации президента США Дональда Трампа в последние напряженные дни пребывания у власти были отвергнуты международным сообществом и международными кругами, но приветствовались горсткой разжигателей войны.

Хатибзаде добавил, что если новая администрация США попытается пересмотреть свою неудавшуюся политику в йеменском кризисе, ей придется отказаться от этого решения и реалистично взглянуть на факты в Йемене. Он также призвал к сокращению политической и военной поддержки, включая запрет на продажу оружия некоторыми странами, такими как США, Саудовской Аравии и самопровозглашенной коалицией.