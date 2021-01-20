20 янв. 2021 г., 22:15
Journalist ID: 2177
News Code: 84193440
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Иран осудил решение США назвать йеменское движение «Ансарулла» террористическим

Иран осудил решение США назвать йеменское движение «Ансарулла» террористическим

Тегеран, 20 января. ИРНА — Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде решительно осудил включение США йеменского движения «Ансарулла» в список террористических группировок, заявив, что этот шаг усугубит самый катастрофический гуманитарный кризис текущего века и подорвет усилия по разрешению политического кризиса в Йемене.

По его словам, действия администрации президента США Дональда Трампа в последние напряженные дни пребывания у власти были отвергнуты международным сообществом и международными кругами, но приветствовались горсткой разжигателей войны.

Хатибзаде добавил, что если новая администрация США попытается пересмотреть свою неудавшуюся политику в йеменском кризисе, ей придется отказаться от этого решения и реалистично взглянуть на факты в Йемене. Он также призвал к сокращению политической и военной поддержки, включая запрет на продажу оружия некоторыми странами, такими как США, Саудовской Аравии и самопровозглашенной коалицией.

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