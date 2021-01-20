ИРНА и информационное агентство Таиланда развивают сотрудничество

На встрече с послом Таиланда в Тегеране Воравутом Понгпрапапантом Салехи сказал, что Иран и Таиланд поддерживают хорошие отношения с тех пор, как прошло много времени, выразив надежду, что сотрудничество двух стран будет расширяться.

По его словам, обе страны очень важны для туризма и развития цивилизации в своих регионах, добавив, что исторически отношения между Ираном и Таиландом восходят к 400 лет назад, когда шейх Ахмад Коми мигрировал в Таиланд.

Ссылаясь на свою онлайн-встречу со своим тайским коллегой, которая состоится на следующей неделе, Салехи сказал, что на встрече будут обсуждаться культурные вопросы и пандемия COVID-19.

Посол Таиланда, в свою очередь, сказал, что, принимая во внимание 400-летние отношения, две страны должны действовать таким образом, чтобы их люди знали об этих отношениях и пытались их расширить.