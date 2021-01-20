Полная реализация СВПД зависит от отмены санкций

Зариф сделал эти замечания на встрече с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Зариф напомнил, что Иран выполнил все свои обязательства в рамках СВПД с самого начала, и после выхода Соединенных Штатов и неспособности Европы полностью выполнить обязательства по соглашению и отсутствия у Ирана интересов в рамках сделки он сократил свои обязательства согласно статье 36 соглашения.

"Через два года после того, как США в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки, и задержки европейских сторон с выполнением своих обязательств по соглашению, Иран предпринял шаги в рамках МАГАТЭ по сокращению своих обязательств и всегда заявлял, что если Соединенные Штаты вернутся СВПД и выполнят свои обязательства все шаги, предпринятые Тегераном для сокращения обязательств по СВПД будут быстро отменены", заявил он.