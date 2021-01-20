Аниматоры из 50 стран приняли участие в VI Фестивале искусств Сопротивления

Шоджаеи Табатабай выступая на заседании жюри секции карикатуры 6-го Международного фестиваля искусств сопротивления заявил, что раздел карикатур 6-го Международного фестиваля искусств сопротивления проходит по двум темам «Закат Америки» и «Мы побеждаем корону».
Тегеран, 20 января. ИРНА —Секретарь секции карикатуры 6-го Международного фестиваля искусств Сопротивления Масуд Шоджаеи Табатабай высоко оценил качество работ, полученных в секции карикатуры фестиваля, заявив, что в секретариат этого мероприятия поступило более тысячи работ из 50 стран.
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