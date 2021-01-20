Аниматоры из 50 стран приняли участие в VI Фестивале искусств Сопротивления

Тегеран, 19 января, ИРНА - Министр экономики и финансов Фархад Дежпасанд, ссылаясь на уникальные возможности иранских подрядчиков в предоставлении технических и инженерных услуг, заявил о полной готовности этих компаний к сотрудничеству с Азербайджанской Республикой.