20 янв. 2021 г., 19:12
Journalist ID: 2177
News Code: 84193306
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Аниматоры из 50 стран приняли участие в VI Фестивале искусств Сопротивления

Аниматоры из 50 стран приняли участие в VI Фестивале искусств Сопротивления

Тегеран, 20 января. ИРНА —Секретарь секции карикатуры 6-го Международного фестиваля искусств Сопротивления Масуд Шоджаеи Табатабай высоко оценил качество работ, полученных в секции карикатуры фестиваля, заявив, что в секретариат этого мероприятия поступило более тысячи работ из 50 стран.

Шоджаеи Табатабай выступая на заседании жюри секции карикатуры 6-го Международного фестиваля искусств сопротивления заявил, что раздел карикатур 6-го Международного фестиваля искусств сопротивления проходит по двум темам «Закат Америки» и «Мы побеждаем корону».

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