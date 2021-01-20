20 янв. 2021 г., 16:12
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News Code: 84193098
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Зариф призвал США и Европу прекратить поставки оружия в регион

Зариф призвал США и Европу прекратить поставки оружия в регион

Тегеран, 20 января. ИРНА — США, Франции и ряду других европейских стран следует прекратить поставки своих вооружений в регион, заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Проблема региона заключается в том, что в наш регион поставляется оружие на сотни миллиардов долларов, которое превратило регион в склад пороха", сказал он журналистам в среду в ответ на вопрос о происхождении проблем ближневосточного региона.

"Если Франция или США хотят поговорить о ситуации с вооружениями в регионе, они должны сначала прекратить продавать региону 25 процентов мирового оружия", добавил глава иранской дипломатии.

"Я не думаю, что те, кто продает нашему региону оружия на 100 миллиардов долларов, который разоряет народы Йемена и Палестины, остановят эту бесчеловечную продажу" сказал Зариф.

Он в очередной раз раскритиковал Соединенные Штаты и Европу за нарушение ядерной сделки и финансовый механизм INSTEX. "Европейцам не удалось реализовать даже очень маленькую инициативу под названием INSTEX, и они не смогли профинансировать этот механизм", сказал он.

"Сейчас мяч на американской стороне поля. Новой администрации США следует выполнять свои обязательства", указал он.

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