10% редкой хранимой крови мира принадлежит Ирану

Он в среду заявил, что 23 страна-члена, включая Иран, являются официальными членами международной рабочей группы ассоциации редкой крови.

"Иран также считается единственной мусульманской страной в международной рабочей группе ассоциации редкой крови", отметил он, добавив, что кроме Ирана, США, Великобритания, Южная Африка, Бразилия, Новая Зеландия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Индия, Япония, Китай, Германия, Финляндия, Франция и Тайвань являются остальными членами данной ассоциации.

Эшги отметил, что в мире собрано личную информацию более восьми тысяч человек с редкими группами крови и донорах крови в этой области, из которых информацию 1400 человек было собрано в Иране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

