20 янв. 2021 г., 14:31
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10% редкой хранимой крови мира принадлежит Ирану

10% редкой хранимой крови мира принадлежит Ирану

Тегеран, 20 января, ИРНА – В настоящее время в мире хранится 4000 единиц с редкими группами крови, из которых 350 единиц принадлежат Ирану, т.е. в Иране хранится 10% хранимой редкой крови. Об этом заявил глава иранской Организации переливания крови Пейман Эшги в среду.

Он в среду заявил, что 23 страна-члена, включая Иран, являются официальными членами международной рабочей группы ассоциации редкой крови.

"Иран также считается единственной мусульманской страной в международной рабочей группе ассоциации редкой крови", отметил он, добавив, что кроме Ирана, США, Великобритания, Южная Африка, Бразилия, Новая Зеландия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Индия, Япония, Китай, Германия, Финляндия, Франция и Тайвань являются остальными членами данной ассоциации.

Эшги отметил, что в мире собрано личную информацию более восьми тысяч человек с редкими группами крови и донорах крови в этой области, из которых информацию 1400 человек было собрано в Иране.

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