Иран ввел санкции против Трампа и его администрации из-за поддержки терроризма

"Санкции вводятся против Трампа, госсекретаря США Майка Помпео, бывшего главы Пентагона Марка Эспера, и. о. министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, директора ЦРУ Джины Хаспел, экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, экс-спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, спецпредставителя по Ирану и Венесуэле Эллиота Абрамса и Адреа Гацки из Управления по контролю над иностранными активами", говорится в заявлении МИД ИРИ.

Как отмечается в заявлении, указанные американские власти из-за террористических преступлений, распространения и поддержки терроризма как главная угроза региональной и международной безопасности и нарушение международных принципов и права человека попали в санкционный список Исламской Республики.

Поддержка террористических действий против Ирана, включая убийство иранского ядерщика-ученого Фахризаде, обеспечение и финансовая поддержка оружия и террористических групп, репрессивных режимов региона и террористического сионистского режима входят в список актов Трампа.

Блокировка доступа иранского народа к продуктам питания, лекарствам и медикаментам на фоне пандемии Covid-19 считается другой антииранской меры.

Исламская Республика Иран оставляет за собой право принимать необходимые меры для борьбы с международными правонарушениями США, для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, особенно с государственным терроризмом, для противодействия односторонним санкциям США и для защиты основных прав и принципов свободы слова граждан Исламской Республики Иран.