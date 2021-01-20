20 янв. 2021 г., 10:00
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News Code: 84192321
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Зариф приветствовал предложение Катара по переговорам с арабскими странами

Зариф приветствовал предложение Катара по переговорам с арабскими странами

Тегеран, 20 января, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф приветствовал предложение своего катарской коллеги провести переговоры с арабскими странами Персидского залива.

"Иран приветствует призыв Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани к инклюзивному диалогу в нашем регионе", написал иранский министр иностранных дел в Twitter.
"Как мы постоянно подчеркивали, решение наших проблем заключается в сотрудничестве, чтобы вместе сформировать «сильный регион»: мирный, стабильный, процветающий и свободный от глобальной или региональной гегемонии", отметил Зариф.
Глава МИД Катара, который уже давно стремится проводить заседание между лидерами стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с Ираном, в интервью Bloomberg заявил: "Наша администрация надеялась на такое заседание, и мы все еще считаем, что такое заседание должно состояться".
По его словам, страны-челны ССАГПЗ заинтересованы в диалоге с Ираном.
Доха также заявила о поддержке переговоров между Ираном и Южной Кореей для освобождения нефтяного танкера, задержанного силами КСИР.
Кроме этого, катарский министр иностранных дел выразил готовность сыграть посредническую роль на возможных переговорах между Ираном и США.

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