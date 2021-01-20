20 янв. 2021 г., 09:53
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News Code: 84192310
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Иран прокомментировал задержание в США аналитика иранского происхождения

Иран прокомментировал задержание в США аналитика иранского происхождения

Нью-Йорк, 20 января. ИРНА — Задержание иранского эксперта по международным отношениям, профессора университета в США Кавех Афрасиаби был вызван предубеждением и намерениями антииранской администрации Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь представительства Ирана в ООН Алиреза Мирюсефи.

"Прискорбно слышать, что фанатичная и предвзятая антииранская администрация Трампа в последние часы арестовала профессора Афрасиаби по ложным обвинениям", сказал Мирюсефи.

"Афрасиаби не работал агентом Постпредства, а работал только профессором университета и экспертом по международным отношениям", уточнил он.

"Афрасиаби предоставлял консультации постпредству по международным вопросам, и с самого начала его рабочие отношения с нами были полностью прозрачными и открытыми", подчеркнул дипломат.

Каве Афрасиаби, который является аналитиком и экспертом по внешней политике Ирана и США был арестован Министерством юстиции США во вторник за то, что они назвали незаконной деятельностью.

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