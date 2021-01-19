Санкции США и политика Японии помешали развитию отношений Тегеран-Токио

«Отношения между Японией и Ираном являются старейшими отношениями между Восточной Азией и Западной Азией, и эти две страны поддерживают политические отношения уже более 90 лет. Даже сейчас, если японская сторона проявит эффективную стратегию и примет эффективные меры, отношения между двумя странами будут развиваться еще больше», - сказал он.