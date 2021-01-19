Санкции США и политика Японии помешали развитию отношений Тегеран-Токио

«Отношения между Японией и Ираном являются старейшими отношениями между Восточной Азией и Западной Азией, и эти две страны поддерживают политические отношения уже более 90 лет. Даже сейчас, если японская сторона проявит эффективную стратегию и примет эффективные меры, отношения между двумя странами будут развиваться еще больше», - сказал он.
Тегеран, 19 января, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Японии Мортеза Рахмани, отметив, что нет никаких проблем или препятствий для развития двусторонних отношений между Тегераном и Токио, включая торговлю нефтью, экономическое, академическое и культурное сотрудничество, заявил, что к сожалению, незаконные санкции США и Японии Японии являются основными препятствиями на пути развития отношений между двумя странами.
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