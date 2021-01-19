Саудовская Аравия обладает самым дестабилизирующим оружием в регионе: Иран

Эсмаил Багаи указал на дестабилизирующую историю и деструктивную роль Саудовской Аравии в регионе и формирование военной коалиции против соседней страны, что привело к убийствам мирных жителей и разрушению инфраструктуры в этой стране, а также к распространению небезопасности и нестабильности в регионе.

«Действия Ирана по недопущению участия Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в конференции по разоружению проистекают из озабоченности Исламской Республики Иран их сохранением и позицией конференции по разоружению как единственного международного многостороннего органа в области ядерного разоружения», - сказал он.

«Согласно решению в этом учреждении, основанному на правиле консенсуса, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты при несогласии нашей страны не смогли стать наблюдателями на Конференции по разоружению на 2021 год», - добавил он.