19 янв. 2021 г., 22:02
Journalist ID: 2388
News Code: 84191045
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Саудовская Аравия обладает самым дестабилизирующим оружием в регионе: Иран

Саудовская Аравия обладает самым дестабилизирующим оружием в регионе: Иран

Тегеран, 19 января, ИРНА - Посол и Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в Женеве Эсмаил Багаи подчеркнул, что Саудовская Аравия, как лидер коалиции войны и агрессии против своих соседей, обладает самым дестабилизирующим оружием в регионе.

Эсмаил Багаи указал на дестабилизирующую историю и деструктивную роль Саудовской Аравии в регионе и формирование военной коалиции против соседней страны, что привело к убийствам мирных жителей и разрушению инфраструктуры в этой стране, а также к распространению небезопасности и нестабильности в регионе.

«Действия Ирана по недопущению участия Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в конференции по разоружению проистекают из озабоченности Исламской Республики Иран их сохранением и позицией конференции по разоружению как единственного международного многостороннего органа в области ядерного разоружения», - сказал он.

«Согласно решению в этом учреждении, основанному на правиле консенсуса, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты при несогласии нашей страны не смогли стать наблюдателями на Конференции по разоружению на 2021 год», - добавил он.

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