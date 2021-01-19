Иран и Россия сделали акцент на совместном сотрудничестве в области автомобилестроения и авиастроения

Как сообщает ИРНА, ирано-российская промышленно-коммерческая видеоконференция прошла во вторник в присутствии заместителей министров промышленности и торговли Ирана и России, где было была подчеркнута необходимость расширения двустороннего сотрудничества в производстве автомобилей, самолетов, вертолетов, запчастей и судостроении.

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хамид Задбум, заместитель министра промышленности и торговли России Олег Ризанцев, посол Ирана в России Казем Джалали и группа официальных лиц и активистов обменили мнением о путях укрепления промышленного и торгового сотрудничества между Ираном и Россией.

При этом, заместитель министра промышленности рудников и торговли Ирана заявил на конференции: «Мы довольны увеличением торговли между Ираном и Россией в прошлом году, и мы надеемся, что двусторонняя торговля увеличится благодаря большим возможностям двух стран».