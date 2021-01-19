19 янв. 2021 г., 21:55
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News Code: 84191040
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Иран и Россия сделали акцент на совместном сотрудничестве в области автомобилестроения и авиастроения

Иран и Россия сделали акцент на совместном сотрудничестве в области автомобилестроения и авиастроения

Тегеран, 19 января, ИРНА - Сотрудничество в области производства автомобилей, самолетов, вертолетов и судостроения стало темой переговоров официальных лиц Ирана и России на совместной промышленно-коммерческой конференции двух стран.

Как сообщает ИРНА, ирано-российская промышленно-коммерческая видеоконференция прошла во вторник в присутствии заместителей министров промышленности и торговли Ирана и России, где было была подчеркнута необходимость расширения двустороннего сотрудничества в производстве автомобилей, самолетов, вертолетов, запчастей и судостроении.

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хамид Задбум, заместитель министра промышленности и торговли России Олег Ризанцев, посол Ирана в России Казем Джалали  и группа официальных лиц и активистов обменили мнением о путях укрепления промышленного и торгового сотрудничества между Ираном и Россией.

При этом, заместитель министра промышленности рудников и торговли Ирана заявил на конференции: «Мы довольны увеличением торговли между Ираном и Россией в прошлом году, и мы надеемся, что двусторонняя торговля увеличится благодаря большим возможностям двух стран».

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