Высокопоставленные чиновники США попали в санкционный список Ирана

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран во исполнение закона «О борьбе с нарушениями прав человека, авантюрными и террористическими актами Соединенных Штатов в регионе», одобренного иранским парламентом, ввела санкции против ряда американских политиков за совершение террористических преступлений. Безопасность является региональной и международной», - сказал он.

«В соответствии с международным правом введение односторонних санкций (односторонних принудительных мер) является грубым нарушением основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, противоречит международному праву, включая международное гуманитарное право, и препятствует реализации прав человека. Соответственно, Исламская Республика Иран оставляет за собой право принимать необходимые меры для противодействия нарушениям международного права США во всех сферах», - заключил он.