Иранские подрядчики готовы сотрудничать с Азербайджанской Республикой

Фархад Деджпсанд сегодня во вторник во время 14-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Азербайджанской Республикой заявил об этом. «Эти компании имеют различные проекты в области строительства, строительства плотин и электростанций, строительства нефтеперерабатывающих заводов, строительства дорог, строительства мостов и других областях», - сказал он.

По его словам, «принципиальная политика Ирана всегда основывалась на углублении и расширении политических и экономических отношений со всеми странами, особенно мусульманскими и соседними странами».

«Иранские подрядчики успешно реализовали различные проекты по всему миру, в том числе в Ираке, Афганистане, Сирии, Таджикистане, Шри-Ланке и Венесуэле, и теперь эти компании полностью готовы к сотрудничеству с Азербайджанской Республикой», - отметил он.