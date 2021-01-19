В иранском Альборзе представили восемь наименований фармацевтической продукции

При этом, во время церемонии представления этих лекарств генеральный директор Barakat Pharmaceutical Group Акбар Берандеги указал на эффект и экономию валюты в стране. «Добавка Ацетилцистеин, которая эффективна для улучшения функции иммунной системы и оказывает большое влияние на лечение болезни Covid-19, будет производиться с годовой мощностью 10 миллионов таблеток», - отметил он.

Гендиректор сказал, что, «производя эту лекарственную добавку, мы будем ежегодно экономить 700 000 долларов в иностранной валюте».

«Мы также будем экономить 15 млн. долларов в год, производя ивермектин, препарат, используемый для профилактики и контроля болезни Covid-19, с ежегодным производством более 28 миллионов таблеток», - заключил он.