19 янв. 2021 г., 17:36
Journalist ID: 2388
News Code: 84190829
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В иранском Альборзе представили восемь наименований фармацевтической продукции

В иранском Альборзе представили восемь наименований фармацевтической продукции

Тегеран, 19 января, ИРНА - Церемония представления восьми новых продуктов в области добавок, сырья и лекарств была проведена во вторник в фармацевтическом промышленном городе Баракат в провинции Альборз.

При этом, во время церемонии представления этих лекарств генеральный директор Barakat Pharmaceutical Group Акбар Берандеги указал на эффект и экономию валюты в стране. «Добавка Ацетилцистеин, которая эффективна для улучшения функции иммунной системы и оказывает большое влияние на лечение болезни Covid-19, будет производиться с годовой мощностью 10 миллионов таблеток», - отметил он.

Гендиректор сказал, что, «производя эту лекарственную добавку, мы будем ежегодно экономить 700 000 долларов в иностранной валюте».

«Мы также будем экономить 15 млн. долларов в год, производя ивермектин, препарат, используемый для профилактики и контроля болезни Covid-19, с ежегодным производством более 28 миллионов таблеток», - заключил он.

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