19 янв. 2021 г., 17:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84190802
0 Persons

Иран выразил готовность построить железную дорогу Герат-Мазари-Шариф в Афганистане

Иран выразил готовность построить железную дорогу Герат-Мазари-Шариф в Афганистане

Тегеран, 19 января ИРНА - Министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами, заявив, что стратегия Ирана заключается в установлении прочного мира в регионе, сказал, что Иран готов соединить железную дорогу Хаф-Герат с Мазари-Шарифом в Афганистане.

Мохаммад Эслами сегодня днем ​​во вторник на церемонии открытия учебного курса для афганских железнодорожников, заявив, что прогресс и развитие соседних стран связаны с прогрессом Иран. «Мир и безопасность в регионе и соседних странах на самом деле являются миром и безопасностью Ирана», - отметил он.

«Мы надеемся, что железная дорога Хаф-Герат будет соединена с Мазари-Шарифом», - поясни он.

По словам министра, «Нам это необходимо, и в этой связи мы заявили о своей готовности реализовать этот железнодорожный маршрут, если Афганистан согласится».

Your Comment

You are replying to: .
1 + 2 =