Иран выразил готовность построить железную дорогу Герат-Мазари-Шариф в Афганистане

Мохаммад Эслами сегодня днем ​​во вторник на церемонии открытия учебного курса для афганских железнодорожников, заявив, что прогресс и развитие соседних стран связаны с прогрессом Иран. «Мир и безопасность в регионе и соседних странах на самом деле являются миром и безопасностью Ирана», - отметил он.

«Мы надеемся, что железная дорога Хаф-Герат будет соединена с Мазари-Шарифом», - поясни он.

По словам министра, «Нам это необходимо, и в этой связи мы заявили о своей готовности реализовать этот железнодорожный маршрут, если Афганистан согласится».