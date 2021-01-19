Завершился ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Ирана и Азербайджана

«В связи с подписанием меморандума о взаимопонимании относительно строительства железнодорожной линии между Ираном и Азербайджанской Республикой, а также создания совместного промышленного города, окончательные меры были приняты на 14-м Совместном саммите по экономическому сотрудничеству в Тегеране», - сказал он.

По его словам, «со строительством железнодорожной линии торговые и экспортные отношения провинции Ардебиль с республиками Кавказа, странами Центральной Азии и Россией будут значительно расширены, а создание этого коммуникационного маршрута также создаст основу для запуска промышленных предприятий и предприятий по переработке и упаковке в регионе».

«При создании совместного промышленного города стороны определили и изучили три пограничных пункта в провинции Ардебиль, которые, если они будут реализованы и введены в действие, произведут большие изменения в регионе с точки зрения экономического процветания и занятости», - отметил он.

«Экспорт провинции Ардебиль в Азербайджанскую Республику в этом году достиг 170 млн. долларов, и строительство этого совместного промышленного города приведет к увеличению экономических и торговых обменов между двумя сторонами», - заключил он.