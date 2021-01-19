Закончился срок зловещей администрации Трампа: Рабии

«Закончился срок зловещей администрации Дональда Трампа», отметил он на своей пресс-конференции в формате онлайн, и назвал ответственность и уважение САШ к международным правилам глобальным требованием.

Рабии заявил, что новая администрация США не должна выборочно компенсировать наследие и, по сути, клеймо, оставленное предыдущей администрацией. «Хуже того наследия – это попытка использовать его как инструмент давления на страны. Сопротивление нашего народа по сей день не должно оставлять сомнений в том, что давление и санкции никогда не могут заставить нас сдаться», добавил он.

По его словам, у Соединенных Штатов скоро появится новая возможность вернуться к реализации своих обязательств по резолюции 2231, вместо того, чтобы действовать в соответствии с искушениями, которые приводят к широко распространенным нарушениям международного права и преступлениям против человечности.

Он отметил, что США цивилизованными способами нанесли ущерб миру и безопасности во всем мире и интересам иранского и американского народов.

«Политика максимального давления США против Ирана превратилась в исторический позор, не только для тех, кто причинил беспрецедентные страдания нашему невинному народу, но также и для тех, кто в зарубежные СМИ сыграли роль в этом современном варварстве», заключил он.