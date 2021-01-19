19 янв. 2021 г., 14:08
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News Code: 84190531
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Закончился срок зловещей администрации Трампа: Рабии

Закончился срок зловещей администрации Трампа: Рабии

Тегеран, 19 января, ИРНА – Новый президент США с завтрашнего дня сможет стать представителем громкого голоса американского народа, чтобы изменить подходы, которые привели к унижению, замешательству и изоляции Соединенных Штатов, по крайней мере, на протяжении последних четырех лет. Об этом заявил официальный представитель администрации Ирана Али Рабии.

«Закончился срок зловещей администрации Дональда Трампа», отметил он на своей пресс-конференции в формате онлайн, и назвал ответственность и уважение САШ к международным правилам глобальным требованием.

Рабии заявил, что новая администрация США не должна выборочно компенсировать наследие и, по сути, клеймо, оставленное предыдущей администрацией. «Хуже того наследия – это попытка использовать его как инструмент давления на страны. Сопротивление нашего народа по сей день не должно оставлять сомнений в том, что давление и санкции никогда не могут заставить нас сдаться», добавил он.

По его словам, у Соединенных Штатов скоро появится новая возможность вернуться к реализации своих обязательств по резолюции 2231, вместо того, чтобы действовать в соответствии с искушениями, которые приводят к широко распространенным нарушениям международного права и преступлениям против человечности.

Он отметил, что США цивилизованными способами нанесли ущерб миру и безопасности во всем мире и интересам иранского и американского народов.

«Политика максимального давления США против Ирана превратилась в исторический позор, не только для тех, кто причинил беспрецедентные страдания нашему невинному народу, но также и для тех, кто в зарубежные СМИ сыграли роль в этом современном варварстве», заключил он.

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