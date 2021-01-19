Иран добился активного сдерживания в ПВО

Джалали отметил, что сейчас и в последние дни кампании максимального давления можно провести полный анализ провала врага в достижении своих целей. «Целями врага на этом этапе - безоговорочная капитуляция Ирана и переговоры о капитуляции с 12 предварительными условиями, все три из которых цели Трампа против Ирана не увенчались успехом», - сказал он.

«Обеспечение сдерживания от военных угроз США В той степени, в которой противник определяет стратегию максимального давления как просто военные действия. Это значит, что враг старается не вступать в бой с нами, и именно это означает активное сдерживание», - отметил он.