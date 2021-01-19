Иран и Азербайджан подчеркнули важность развития отношений

Во время встречи Махмуда Ваези и Шахина Мустафаева, которая состоялась после 14-й экономической встречи между Ираном и Азербайджанской Республикой в ​​Тегеране, глава аппарата президента Ирана выразил удовлетворение хорошим процессом проведения совместной экономической комиссии между двумя странами. "На данный момент 92 развивается во всех сферах, и 13 встреч между двумя президентами демонстрируют желание Ирана и Азербайджанской Республики расширять отношения", - сказал он.

"Обмен более чем 100 дипломатическими миссиями на уровне министров двух стран, а также подписание более 40 документов о сотрудничестве - важные шаги, которые мы наблюдаем в отношениях между двумя странами, а также в экономических и торговых отношениях между Ираном и Азербайджаном, несмотря на вспышку коронавируса и ограничения" - указал он.