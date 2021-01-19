Министр здравоохранения Ганы высоко оценил услуги иранского Красного Полумесяца

Он на этой встрече также сообщил о выдаче разрешения на работу для иранских врачей, направляющихся в Гану.

Глава Общества Красного полумесяца Ирана Саид Хеммати во время своего визита в Гану в понедельник встретился с министром здравоохранения этой страны и поздравил президента страны с переизбранием. Он отметил, что Иранское общество полумесяца уже более 30 лет предлагает гуманитарные услуги в Гане, и эти помощи нуждающимся в этой стране людям продолжаются.

Он сказал, что услуги Общества полумесяца Ирана включают в себя службы спасения и оказания помощи при стихийных бедствиях, здравоохранение, общественное обучение, а также производство лекарств и медикаментов.

Министр здравоохранения Ганы также выразил интерес в сотрудничестве с Ираном, особенно для обучения врачей и медсестер страны.

Кваку Агьеман Ману на встрече также призвал к улучшению качества услуг медицинского центра Общества полумесяца Ирана, добавив: «За счет необходимой координации мы в ближайшем будущем превратим поликлинику Общества полумесяца Ирана в Аккре в специализированную больницу».