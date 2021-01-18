Исследователи из 10 стран участвуют в конференции по видеоиграм

Шестая международная конференция «Компьютерные игры; Возможности и вызовы» с особым вниманием к исследованиям, связанным с цифровыми играми с детства до старости проводится в режиме видеоконференции 17-18 февраля.

"Эксперты, профессора университетов и исследователи из Ирана, Южной Кореи, Германии, США, Сингапура, Италии, Великобритании, Финляндии, Чехии и Греции принимают участие в Шестой Международной конференции по компьютерным играм", Джавад Расти.

"Онлайн-конференция в этом году предоставила хорошую возможность использовать возможности профессоров компьютерных игр и исследователей со всего мира, и мы надеемся, что эта платформа может привести к положительному увеличению этого пространства", указал он.