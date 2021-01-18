18 янв. 2021 г., 23:16
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News Code: 84189800
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Исследователи из 10 стран участвуют в конференции по видеоиграм

Исследователи из 10 стран участвуют в конференции по видеоиграм

Тегеран, 18 января. ИРНА — В шестой конференции по видеоиграм принимают участие исследователи и профессора из Ирана, Южной Кореи, Германии, США, Сингапура, Италии, Великобритании, Финляндии, Чехии и Греции, сказал секретарь Международной конференции «Компьютерные игры; возможности и вызовы» Джавад Расти.

Шестая международная конференция «Компьютерные игры; Возможности и вызовы» с особым вниманием к исследованиям, связанным с цифровыми играми с детства до старости проводится в режиме видеоконференции 17-18 февраля.

"Эксперты, профессора университетов и исследователи из Ирана, Южной Кореи, Германии, США, Сингапура, Италии, Великобритании, Финляндии, Чехии и Греции принимают участие в Шестой Международной конференции по компьютерным играм", Джавад Расти.

"Онлайн-конференция в этом году предоставила хорошую возможность использовать возможности профессоров компьютерных игр и исследователей со всего мира, и мы надеемся, что эта платформа может привести к положительному увеличению этого пространства", указал он. 

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