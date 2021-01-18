18 янв. 2021 г., 20:42
Journalist ID: 2177
News Code: 84189736
0 Persons

Галибаф назвал дело палестинцев идеалом 21 века для исламского мира

Галибаф назвал дело палестинцев идеалом 21 века для исламского мира

Тегеран, 18 января. ИРНА — Спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад-Бакер Галибаф в понедельник заявил, что дело палестинцев считается идеалом 21 века для мусульманского мира.

Галибаф отметил, что сегодня нет более важного вопроса, чем освобождение Кудса для мусульманского мира.

Он также отметил, что сионистско-американский заговор, известный как «Сделка века», провалился.

Он подчеркнул, что пробуждающиеся страны с богатой исламской культурой не позволят сионистам захватить регион.

 Спикер иранского парламента подчеркнул, что враги стремятся нанести удар по единству исламской уммы путем введения санкций, односторонних действий, угроз и запугивания.

По его словам, никто не видит поддержки и помощи угнетенного народа Палестины, добавив, что несколько правителей помогают проектам сионистских поселений, игнорируя права палестинцев, устанавливая политические, экономические, торговые и даже отношения в сфере безопасности.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 0 =