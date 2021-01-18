Галибаф назвал дело палестинцев идеалом 21 века для исламского мира

Галибаф отметил, что сегодня нет более важного вопроса, чем освобождение Кудса для мусульманского мира.

Он также отметил, что сионистско-американский заговор, известный как «Сделка века», провалился.

Он подчеркнул, что пробуждающиеся страны с богатой исламской культурой не позволят сионистам захватить регион.

Спикер иранского парламента подчеркнул, что враги стремятся нанести удар по единству исламской уммы путем введения санкций, односторонних действий, угроз и запугивания.

По его словам, никто не видит поддержки и помощи угнетенного народа Палестины, добавив, что несколько правителей помогают проектам сионистских поселений, игнорируя права палестинцев, устанавливая политические, экономические, торговые и даже отношения в сфере безопасности.