Зариф: действия администрации Трампа не повлияют на волю Ирана

"МИД провел международные и двусторонние судебные разбирательства внутри Ирана, а также в Ираке, отчет о которых был представлен делегатам", сказал Зариф в понедельник в кулуарах заседания Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, комментируя принятые внешнеполитическим ведомством Ирана меры о наказании виновных в убийстве бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

"Иран не ищет эскалации напряженности и тем более войны, но действия возмутительной администрации Трампа не повлияют на волю иранского народа", указал он.

"Если кто-то намеревается вторгнуться в Иран, он должен изучить историю предыдущих агрессий, но я думаю, что в последние один или два дня администрации Трампа наше сдерживание работает хорошо", добавил Зариф.