18 янв. 2021 г., 20:28
Journalist ID: 2177
News Code: 84189728
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Зариф: действия администрации Трампа не повлияют на волю Ирана

Зариф: действия администрации Трампа не повлияют на волю Ирана

Тегеран, 18 января. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не ищет эскалации напряженности и тем более войны, отметив, что действия уходящей администрации Трампа не повлияют на волю иранского народа.

"МИД провел международные и двусторонние судебные разбирательства внутри Ирана, а также в Ираке, отчет о которых был представлен делегатам", сказал Зариф в понедельник в кулуарах заседания Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, комментируя принятые внешнеполитическим ведомством Ирана меры о наказании виновных в убийстве бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

"Иран не ищет эскалации напряженности и тем более войны, но действия возмутительной администрации Трампа не повлияют на волю иранского народа", указал он.

"Если кто-то намеревается вторгнуться в Иран, он должен изучить историю предыдущих агрессий, но я думаю, что в последние один или два дня администрации Трампа наше сдерживание работает хорошо", добавил Зариф.

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