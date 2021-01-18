Постпред Ирана: мы не спешим судить об администрации Байдена

"Несмотря на то, что США навязали нашему народу экономическую войну, правительство стойко контролирует коронавирус", написал Тахт-Раванчи в Twitter.

"Сможет ли Байден отказаться от бесчеловечной политики Трампа и сдержать свои обещания, полностью отменив санкции?", написал Тахт-Раванчи, указав на заявления избранного президента США Джо Байдена и высокопоставленных представителей внешней политики о возвращении США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы не спешим судить", резюмировал постоянный представитель Ирана при ООН.