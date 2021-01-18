18 янв. 2021 г., 20:04
Journalist ID: 2177
News Code: 84189704
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Постпред Ирана: мы не спешим судить об администрации Байдена

Постпред Ирана: мы не спешим судить об администрации Байдена

Нью-Йорк. 18 января. ИРНА — Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул твердость иранского правительства борьбе с пандемией коронавируса, несмотря на навязанную США экономическую войну, и сказал, что мы не торопимся судить об обещании администрации нового президента США Джо Байдена об отмене санкций.

"Несмотря на то, что США навязали нашему народу экономическую войну, правительство стойко контролирует коронавирус", написал Тахт-Раванчи в Twitter.

"Сможет ли Байден отказаться от бесчеловечной политики Трампа и сдержать свои обещания, полностью отменив санкции?", написал Тахт-Раванчи, указав на заявления избранного президента США Джо Байдена и высокопоставленных представителей внешней политики о возвращении США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы не спешим судить", резюмировал постоянный представитель Ирана при ООН.

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