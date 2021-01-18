В Иране пройдет международный турнир по теннису

С 23-го по 31-е января на иранском острове Киш состоится международный теннисный турнир среди молодежи с участием теннисистов из 9 стран.

На соревнованиях среди мужчин примут участие теннисисты из Франции, Румынии, Ирана, США, Турции и Чехии, а на соревнованиях среди женщин — из Ирана, Мали, России, Турции и Латвии.

В прошлом году теннисисты из Украины и Франции заняли первое и второе места соответственно, а иранцы Юнес Тала-авар и Ариан Эсмаилпур Фаллах заняли третье место. На соревнованиях среди женщин теннисистки из Ирана Мешкат Аль-захра Сафи и Махта Ханлу заняли первое и второе места соответственно.

