Враждебная политика США ведет в никуда: Иран

"Действующая администрация США пристрастилась к санкциям во внешней политике, иногда они говорят о новых санкциях, но эти санкции не новы, они просто претендуют на введение новых санкций", отметил он, посещая штаб-квартиру информационного агентства ИРНА.

По его словам, кроме пристрастия к санкциям, пристрастие к нелепым словам также считается частью внешней политики администрации Дональда Трампа.

Приход Джо Байдена к власти, его обещания о возвращении к ядерной сделке и снижении напряженности внушали определённые надежды. Но Тахт-Раванчи заявил, что можно считать на положительные слова Байдена до и после президентских выборов, только если такие высказывания реализованы на практике.

"Как уже многократно было сказано, мы вернемся к ядерной сделке, если США вернутся без предварительных условий и в полном мере", добавил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

