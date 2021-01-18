Полет американских бомбардировщиков в регион не имеет военного значения

"В течение последнего месяца мы стали свидетелями того, что авианосец и вертолетоносец США, а также подводная лодка "Джорджия" покинули регион Персидского залива, эти отряды селились на расстоянии более тысячи километров от иранского побережья", сказал он.

По его словам, подобные действия противника и называя это демонстрацией силы, показывает степень их опасений перед оборонительными возможностями Исламской Республики Иран.

Генерал-майор Бакери подчеркнул, что иранские вооруженные силы прекрасно понимают, что противник ничего не может сделать, отметив, что Иран готов ответить на любые угрозы со стороны врагов.