В Иране производят 15 оттенков флуоресцентной краски для медицинского назначения

«Мы в этот проект при поддержке штаба по научным и технологическим вопросам администрации президента произвели флуоресцентные цвета с разными спектрами света и с высокой длиной волны», - сказала она корреспонденту ИРНА.

Она отметила, что в этом спектре есть свет от зеленого до красного, добавив: «Эти краски широко используются в биологической сфере, и даже употребляются для производства светодиодов».

По её словам, этот проект был сосредоточен на синтезе красок, которые можно использовать специально для биологических применений. "Поэтому полученные краски должны обладать низкой токсичностью, высокой стойкостью, чтобы легко растворяться в воде", добавила она.

"Уникальность проекта в том, что мы пытались добиться длины волны флуоресценции красного цвета", отметила Багери.

Этот продукт в настоящее время находится на лабораторной стадии.

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