Механизм INSTEX – политический жест Запада после выхода США из СВПД

На самом деле бездействие европейских стран по выполнению своих обязательств по СВПД, оказалось в реализации механизма INSTEX. Хуже всего, что они теперь ищут виновника неэффективности этого механизма.

Платежный механизм INSTEX является специальным инструментом, который был запущен Великобританией, Германией и Францией 9 месяцев после одностороннего выхода США из ядерной сделки в январе 2019 года в целях упрощения дедолларизованной торговли с Ираном.

За последние два года недостатки этого механизма становятся все более очевидными, и стало ясно, что европейские компании неохотно используют этот механизм, опасаясь санкции со стороны администрации Трампа.

Бывший председатель торгово-промышленной палаты Германии и Ирана Майкл Тукас считает, что INSTEX не сыграл и не будет сыграть никакую эффективную роль в торговле с Ираном.

Он заявил корреспонденту ИРНА, что в случае отмены санкций можно заблокировать этот механизм.

В то время, когда дни механизма INSTEX сочтены, в МИД Германии называют Иран виновником неэффективности данного инструмента.

"Механизм INSTEX был разработан для спасения СВПД, но он не работал, так европейским странам не хватило смелости проявить свою национальную и независимую экономическую мощь", заявили в ЦБ в ответ на высказывания МИД Германии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

