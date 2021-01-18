18 янв. 2021 г., 11:09
Journalist ID: 2390
News Code: 84188919
0 Persons

Tags

Механизм INSTEX – политический жест Запада после выхода США из СВПД

Механизм INSTEX – политический жест Запада после выхода США из СВПД

Лондон, 18 января, ИРНА – Европейские страны после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе показали несколько политических жестов. Запуск механизма INSTEX также был одним из них.

На самом деле бездействие европейских стран по выполнению своих обязательств по СВПД, оказалось в реализации механизма INSTEX. Хуже всего, что они теперь ищут виновника неэффективности этого механизма.
Платежный механизм INSTEX является специальным инструментом, который был запущен Великобританией, Германией и Францией 9 месяцев после одностороннего выхода США из ядерной сделки в январе 2019 года в целях упрощения дедолларизованной торговли с Ираном.
За последние два года недостатки этого механизма становятся все более очевидными, и стало ясно, что европейские компании неохотно используют этот механизм, опасаясь санкции со стороны администрации Трампа.
Бывший председатель торгово-промышленной палаты Германии и Ирана Майкл Тукас считает, что INSTEX не сыграл и не будет сыграть никакую эффективную роль в торговле с Ираном.
Он заявил корреспонденту ИРНА, что в случае отмены санкций можно заблокировать этот механизм.
В то время, когда дни механизма INSTEX сочтены, в МИД Германии называют Иран виновником неэффективности данного инструмента.
"Механизм INSTEX был разработан для спасения СВПД, но он не работал, так европейским странам не хватило смелости проявить свою национальную и независимую экономическую мощь", заявили в ЦБ в ответ на высказывания МИД Германии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
4 + 14 =