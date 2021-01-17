17 янв. 2021 г., 23:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84188513
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Колумбийская женщина приняла ислам в Куме

Колумбийская женщина приняла ислам в Куме

Тегеран, 17 января, ИРНА - Колумбийская женщина Жизель Абиа Кастианос приняла ислам на церемонии бракосочетания в Куме.

Женщина причиной знакомства с исламом назвала своего отца, который работал в нефтяной компании в Колумбии и путешествовал по разным частям мира, включая Иран. При этом Жизель Абиа Кастианос познакомилась с исламом и приняла его.

Ранее также Анна Ляхова, уроженка России, в иранском Куме приняла ислам. Француз родом из Алжира Морен Блассен и итальянец Алессандро Ферсино в иранском городе Карадже приняли ислам.

За последние годы большое число последователей других религий приняли ислам в Иране.

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