Колумбийская женщина приняла ислам в Куме

Женщина причиной знакомства с исламом назвала своего отца, который работал в нефтяной компании в Колумбии и путешествовал по разным частям мира, включая Иран. При этом Жизель Абиа Кастианос познакомилась с исламом и приняла его.

Ранее также Анна Ляхова, уроженка России, в иранском Куме приняла ислам. Француз родом из Алжира Морен Блассен и итальянец Алессандро Ферсино в иранском городе Карадже приняли ислам.

За последние годы большое число последователей других религий приняли ислам в Иране.