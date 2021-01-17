МИД Ирана отреагировал на призыв к уплате взносов за членство страны в ООН

«В последние годы Исламская Республика Иран, несмотря на ограничения, вызванные односторонними санкциями США, постоянно платила за свое членство в Организации Объединенных Наций, используя ограниченные финансовые каналы», - сказал он.

В письме к председателю Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал запретить 10 странам участвовать в голосовании в Генеральной Ассамблее из-за повышения ежегодных членских взносов.

В письме перечислены Коморские Острова, Ливия, Центральноафриканская Республика, Сомали, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи, Нигер, Конго и Зимбабве, а также Иран в качестве должников ООН.