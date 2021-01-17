Зариф: ядерную сделку поддерживал Иран, а не три европейские страны

«Лидеры трех европейских стран, которые полагаются на подписи и разрешение агентов OFAC выполнять свои обязательства перед МАГАТЭ, ничего не сделали для сохранения ядреной сделки. Вы помните «мертвой» инициативу Эммануэля Макрона или отказ Великобритании выплатить оговоренный в судебном постановлении долг? Ядерная сделка жива благодаря Ирану, а не трём европейским странам», - написал он.
Тегеран, 17 января, ИРНА - В своем аккаунте в Twitter министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что лидеры трех европейских стран ничего не сделали для сохранения ядерной сделки.
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